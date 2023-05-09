В эфире национального телемарафона представитель Офиса Зеленского рассказал, что к контрнаступлению ВСУ нужен осознанный подход с учетом всех рисков, информирует «НБН».

По словам Подоляка, не стоит превращать масштабную военную операцию в голливудский фильм, где «одно сражение за Гондор все решит в битве за Средиземье».

Советник главы ОПУ призвал брать во внимание масштаб и интенсивность войны, ресурсы, которые страна-агрессор вкладывает в ведение боевых действий, в частности, мобилизованных.

Чиновник объяснил, что контрнаступление армии Украины – ряд мер и вопрос многих событий, растянутых во времени. Прежде всего будущие контратаки ВСУ призваны «обнулить» морально-волевой дух россиян и этот процесс уже запущен. Он добавил, что сегодня на представителей РФ смотрят как на ничтожества, которые «не должны сидеть за серьезным столом».

Ранее глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба высказался о контрнаступлении ВСУ, объяснив, какую битву в войне с Россией нужно считать решающей.