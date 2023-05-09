В эфире «24 канала» политтехнолог выразил мнение о том, что глава Еврокомиссии прибыла в столицу Украины в «сакральный» день для россиян, чтобы защитить нашу страну от массированных ракетных атак со стороны государства-террориста, информирует «НБН».

По словам Шейтельмана, Урсула фон дер Ляйен осознает, что 9 мая страна-агрессор захочет убить как можно больше украинцев, поэтому она приехала в Киев, чтобы стать «живым щитом» для наших граждан и «закрыть небо» над столицей.

Также эксперт считает, что на встрече с главой государства Владимиром Зеленским президент Еврокомиссии может обсудить вступление нашей страны в ЕС.

Напомним, французский министр объяснил свое нашумевшее высказывание о том, что Украина станет частью Европейского Союза через 15-20 лет.