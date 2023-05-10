В связи с ударом дрона по Кремлю, экс-президент Российской Федерации Дмитрий Медведев призвал «убрать» главу Украины и его окружение, информирует «НБН».

В интервью немецкому изданию Bild руководитель внешнеполитического ведомства ответил на призывы соратника Путина об убийстве представителей власти Украины.

Дипломат отметил, что он не думает, что такие заявления стоит комментировать. По мнению министра, скандальному политику нужно меньше пить водки перед тем, как открывать Telegram.

Говоря о собственной безопасности, Кулеба заявил, что не считает себя главной мишенью для РФ, однако все же принимает меры и в некоторых местах пьет воду только из запечатанных бутылок.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов высказался о покушениях россиян на Зеленского. Чиновник сообщил, отказалась ли Москва от идеи убить украинского лидера.