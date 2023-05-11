В интервью общественным вещателям-членам Eurovision News украинский лидер признался, что он не был в восторге от предложения организовать «Евровидение-2023» в одном из городов Британии.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на ВВС.

По словам президента, для него в приоритете победа нашей страны в войне против Российской Федерации, однако он также занимался вопрос проведения масштабного песенного конкурса.

Зеленский признался, что он уважает Великобританию и ее граждан, однако он хотел провести «Евровидение» в одном из государств, которое имеет общие границы с Украиной.

Глава государства отметил, что «Евровидение» могло состояться в Польше или Словакии, или другой стране, которая находится близко к нашей, чтобы украинцы смогли поехать посмотреть шоу вживую.

Президент добавил, что у людей, которые принимали решения о проведении конкурса, был иной взгляд на это. Однако главное то, что «Евровидение» проходит.

Напомним, букмекеры обновили рейтинг участников «Евровидения», в котором украинские конкурсанты заняли новую позицию.