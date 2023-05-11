В эфире национального телемарафона чиновник сообщил, что сейчас на международной арене нагнетается ситуация вокруг развязанной Россией войны в нашей стране, чтобы склонить Киев к диалогу с Кремлем, информирует «НБН».

По словам секретаря СНБО, сейчас активизировались деятели, которые хотят как можно быстрее закончить войну без победы Украины, посадив нас за стол переговоров на условиях РФ.

Данилов не исключает, что украинское руководство в свое время может принять решение о переговорном процессе с Москвой, однако он возможен исключительно на условиях нашей страны.

Ранее глава Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли рассказал, почему рано или поздно россияне захотят сесть за стол переговоров с украинцами.