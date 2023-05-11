В интервью общественным вещателям-членам Eurovision News президент Украины опроверг обвинения Москвы в том, что наша страна причастна к атаке беспилотников на Кремль, информирует «НБН» со ссылкой на ВВС.

По мнению Зеленского, к инциденту причастна сама страна-агрессор. Россияне могли организовать удар по резиденции Путина «под чужим флагом», чтобы использовать этот информационный повод для оправдания своей вооруженной агрессии в Украине.

Глава государства добавил, что это не сработало даже для россиян и рупоров путинского режима, так как «нападение» выглядело очень искусственно.

Ранее Зеленский объяснил, почему наша страна откладывает начало масштабного контрнаступления против российских войск.