В эфире национального телемарафона советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал заявление Кеннеди циничным и манипулятивным, информирует «НБН».

По мнению представителя Офиса Зеленского, политик хочет такими высказываниями обратить на себя внимание в Америке и за рубежом. Он отметил, что политик не имеет доступа к объективным данным и его заявления – спекулятивная информация, рассчитанная на внутренний рынок.

Советник руководителя ОПУ добавил, что потери Украины в войне с РФ – актуальная тема, которую в других странах комментируют, чтобы вызвать определенный резонанс.

Как сообщалось, Череватый сообщил о потерях путинских оккупационных сил за 9 месяцев попыток захвата Бахмута Донецкой области.