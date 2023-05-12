Постпред Зеленского в АРК сообщила, что до деоккупации полуострова в ОПУ должны выбрать кандидатуру на должность главы Крымской военной администрации, а также дополнительно обучить управленцев, которые будут работать под его руководством.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на издание «Украинская правда».

По словам Ташевой, учитывая то, что Крым был 9 лет под российской оккупацией, чиновники должны иметь специфическую подготовку, которая учтет особенности работы на полуострове после его освобождения.

Представитель президента добавила, что кадровый резерв для органов власти в АРК составит около 50 000 человек.

Ранее Ташева рассказала, как некоторые политики на Западе реагируют на предстоящую деоккупацию Крыма.