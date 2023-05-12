В интервью общественным вещателям-членам Eurovision News лидер украинцев призвал не ожидать полного освобождения всех временно захваченных путинскими оккупационными силами территорий нашей страны во время контрнаступления, информирует «НБН».

Представители западных СМИ пытаются узнать у Зеленского информацию о предстоящей масштабной военной операции ВСУ, однако глава государства заявил, что он не может открывать такие данные, чтобы враг не смог подготовиться.

В то же время президент пообещал россиянам «неприятный сюрприз», отметив, что подход защитников будет простым, но они сделают все, чтобы заставить «освободителей» сбежать.

Зеленский считает, что ВСУ смогут добиться этого результата, однако нельзя сказать, что после контратак будет полностью восстановлен суверенитет нашей страны.

Также глава государства объяснил, почему Украина не спешит начинать контрнаступление.