Об этом сообщает «НБН«, со ссылкой на «Tagesschau«.

В источнике говорится о том, что немецкое правительство подтвердило предоставление Украине нового пакета военной помощи на сумму в 2,7 миллиарда евро. Об этом сам заявил действующий глава Министерства обороны Германии Борис Писториус.

Писториус отмечает, что на данный момент Германия не видит, чтобы война в Украине подходила к концу, поэтому самым лучшим решением в таком случае может стать предоставление Украине нужного вооружения. Этим самым, по словам Писториуса Германия показывает свою поддержку украинскому народу.

Стоит отметить, что данный пакет военной помощи от Германии станет самым крупным с момента начала полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину.

Помимо этого известно, что в списке военной помощи для Украины окажутся танки Leopard 1, БМП Marder, ППО IRIS-T, а также гаубицы и другие бронированные машины.

Отметим, ранее мы писали о переговорах Резникова и Писториуса.