Об этом сообщает «НБН«, со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Так согласно обновленным данным Генерального штаба ВСУ стало известно, что в Сватовском районе Луганской области, где оккупанты понесли огромные потери прибыло пополнение из числа мобилизованных.

Известно, что среди этих мобилизованных оккупантов присутствуют те, которые проходили лечение, а также реабилитацию из-за психических расстройств. Теперь же они оказалась в рядах армии Российской Федерации.

Отметим, что это первый зафиксированный случай, когда в ряды российской армии набирают людей, которые ранее имели или до сих пор имеют какие-либо психические расстройства.

Кроме того, стоит отметить, что на временно оккупированных территориях из-за серьезных потерь российские оккупанты усиливают контрразведывательные действия. В том числе это происходит на Донбассе.

Напомним, что ранее Зеленский высказался по поводу контрнаступления ВСУ.