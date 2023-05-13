Об этом информирует «НБН«, со ссылкой на британское оборонное ведомство.

Так, из заявлений представителей британской разведки стало известно, что оккупанты активно уходят из Бахмута из-за того, что внутри армии Российской Федерации присутствуют серьезные проблемы. Сообщается, что скорее всего, российская армия попросту не имеет достаточного количества надежных боевых подразделений.

Также там сообщают, что две части 72-й отдельной мотострелковой бригады армии России за последние несколько дней покинули свои позиции и отошли назад (речь идет о Бахмутском направлении). Украинские военные, в свою очередь смогли себе вернуть около километра территории на данном направлении.

Отмечается также, что для самой России этот участок играл достаточно важное значение, так как это плацдарм на западной стороне канала Донецк-Донбасс.

Кроме того, в британской разведке также сообщили, что ранее 72-ая бригада армии РФ была не полностью готова вести боевые действия на востоке страны. Это может свидетельствовать о том, что в России нет нужного количества боевых подразделений.

Отметим, что ранее Пригожин пригласил Шойгу в Бахмут.