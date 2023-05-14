Об этом сообщает «НБН«, ссылаясь пресс-конференцию Владимира Зеленского с Олафом Шольцом.

Как известно, 14 мая Владимир Зеленский совершил визит в Германию. Это был первый визит главы Украинского государства в эту страну с момента начала полномасштабного вторжения.

Во время совместной пресс-конференции президента Украины с канцлером Германии Владимиру Зеленскому задали вопрос касательно того, получила ли Украина нужное количество оружия, чтобы начать контрнаступление.

Владимир Зеленский дал короткий ответ на данный вопрос: «Еще несколько визитов и все»

Помимо этого украинский лидер поблагодарил немецкого канцлера за всю предоставленную помощь для Украины. Также Зеленский отметил, что на данный момент Германия находится на втором месте по количеству оказанной помощи Украине. Лидер украинского государства отметил: «Мы сделаем все, чтобы вывести Германию на первое место».

Следует напомнить, что ранее Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Германию.