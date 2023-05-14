Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на ISW.

В отчете Института изучения войны говорится о том, что некоторые российские так называемые «военкоры» начали сообщать новые данные о продвижении украинских военных в Бахмуте. Так, с их слов становится известно, что скорее всего украинские военные смогли совершить успешные контрнаступательные действия в районе Курдюмовки (это 14 километров от Бахмута). Там же украинские военные и смогли занять новые позиции. Помимо этого военкоры пишут, что ВСУ смогли оттеснить врага за канал Северский Донец. Кроме того, украинские защитники продолжают продвигаться в районе Клещевки и Предтечино (7 и 16 километров от Бахмута).

Стоит также отметить, что сами аналитики Института изучения войны пока что не стали обновлять данную информацию, так как скорее всего ожидают подтверждения слов российских «военкоров». Помимо этого нужно отметить, что благодаря успешным контратакам на Бахмутском направлении украинские защитники смогли отбить уже почти 17 квадратных километров.

Напомним, мы ранее мы писали о том, что украинские военные продвигаются на Бахмутском направлении.