Об этом сообщает «НБН«, со ссылкой на ОК «Юг«.

Представители оперативного командования «Юг» рассказали о том, что 14 мая оккупанты вывели в Черное море четыре ракетоносителя. Сообщается, что суммарный залп составляет 25 крылатых ракет «Калибр».

В заявлении ОК «Юг» говорится о том, что на боевое дежурство в Черное море россияне всего вывели 10 кораблей флота армии Российской Федерации. Отметим, что из них четыре являются ракетоносителями, также сообщается что один из них — подводный.

Кроме того, представители оперативного командования «Юг» объяснили, что значительную часть из тех ракет, которые были на ракетоносителях враг выпустил в ходе ночной массированной атаки. Поэтому, вероятность обстрела сейчас уменьшилась, но все же граждане Украины ни в коем случае не должны игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Отметим, ранее мы писали о контратаках в районе Бахмута.