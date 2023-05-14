Как информирует «НБН» со ссылкой РБК-Украина, в своем заявлении президент Украины Зеленский отметил, что формулой Путина стала смерть.

Дословно из заявления Зеленского относительно вероятности переговоров с Путиным:

Целые часы провели мировые лидеры в переговорах с Путиным, чтобы предотвратить ту катастрофу, которая есть сейчас. Однако Путин выбрал катастрофу. Он один. И сейчас все понимают то, что понимаем мы. Путин является катастрофой, он и есть агрессия. Глава Кремля не желает для себя и своего народа другого. Его формулой стала смерть. Как говорить с ней?

Согласно его словам, тот, кто принес смерть, стал на путь геноцида.

Тот, кто хочет уничтожить нас и Европу, должен просить пощады, а потом будет наш ответ – трибунал, — добавил Зеленский.

Напомним, ранее мы писали о том, как Зеленский развеял мифы относительно диверсий на территории России.