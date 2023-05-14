Об этом пишет «НБН«, ссылаясь на данные Минобороны Британии.

Представители британского оборонного ведомства рассказали о том, что на данный момент армия Российской Федерации переживает далеко не самые лучшие времена. Связано это с тем, что Россия потеряла большое количество опытных военных, которые играли очень важную роль для армии. Теперь же они имеют серьезный брак специалистов.

Кроме того, там сообщили, что Россия на данный момент не может координировать свои действия в Украине должным образом, поэтому армия РФ за последнее время не достигла никаких успехов. К слову, оккупантам также не удается набрать качественные резервы, значительное количество подразделений является не совсем боеспособными.

Эксперты также отмечают, что вначале полномасштабного вторжения армия Российской Федерации имела 200 тысяч войск, которые были поделены на 5 группировок. Достаточно большое количество с этих 200 тысяч погибло в первые месяцы войны, тем самым Россия получила огромное проблемы.

Кроме того, там сообщают, что на данный момент армия РФ по большей части проводит только простые пехотные операции.

Отметим, ранее мы писали о заключенных в составе армии РФ.