Об этом сообщает «НБН«, со ссылкой на телеграм-канал Александра Прокудина.

Прокудин в своём телеграм-канале рассказал о том, что только за прошлые сутки российские оккупационные войска совершили по территории Херсонской области 90 обстрелов. При этом он отметил, что оккупанты бьют фактически изо всех видов вооружения.

Так, по словам Прокудина за прошлые сутки армия Российской Федерации выпустила по территории Херсонщины 434 снаряды. Отмечается, что это были снаряды из тяжелой артиллерии, а также из «Градов», танков, АГС, авиации и даже с беспилотников. В результате таких массированных атак по территории области пострадало 6 человек, о их состоянии не сообщается.

Сам город Херсон оккупанты обстреляли 2 раза. Также известно, что в Бериславском районе Херсонской области россияне обстреляли жилые кварталы, объект критической инфраструктуры, а также ещё несколько гражданских объектов.

Следует напомнить, что ранее оккупанты атаковали Тернополь.