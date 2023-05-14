Об этом сообщает «НБН«, со ссылкой на «Bild«.

Как известно, действующий президент Украины Владимир Зеленский с момента начала полномасштабного вторжения побывал в Польше, Британии, США и еще в нескольких странах, но официального визита в Германию так и не было. Теперь, местные СМИ пишут, что 14 мая, в воскресенье Зеленский прибыл с официальным визитом в страну.

По данным из источника стало известно, что Владимир Зеленский побывал в штаб-квартире Министерства обороны Германии, а сейчас проводит встречу с президентом Штайнмайером.

Также известно, что ранее Владимир Зеленский «намекал» о том, что на переговорах в Германии будут обсуждаться вопросы о восстановлении Украины после окончания войны, а также о представлении нового вооружения. Конкретно речь может идти об улучшении украинской противовоздушной обороны.

Стоит отметить, что правительство Германии одобрило самый крупный пакет военной помощи для Украины с момента начала полномасштабного вторжения.

Ранее Владимир Зеленский побывал в Риме.