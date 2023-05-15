Во время встречи с главой британского правительства Риши Сунаком в понедельник, 15 мая, Зеленский в ответ на вопрос журналиста сообщил, что Украина через некоторое время будет готова к контратакам.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на издание Liga.net.

По словам президента, наша страна готовит очень важные контрнаступательные шаги, однако ей нужно еще немного времени на это. Украинский лидер отметил, что он хочет быть предельно честным с британцами, однако не может озвучить некоторые даты.

Глава государства добавил, что у Украины нет секретов от ее друзей, но есть некоторые тайны от ее «соседей».

Ранее Зеленский рассказал, хватает ли защитникам оружия для начала масштабной военной операции против российских оккупантов.