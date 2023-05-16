Эксперты ISW в своем отчете пишут, что Кремль хочет дискредитировать «повара Путина», выставив его предателем. Они обратили внимание, что руководство РФ не было шокировано сообщением издания The Washington Post о контактах Пригожина с ГУР МОУ, информирует «НБН».

Неназванные источники в Кремле сообщили, что администрация Путина готовит информационную операцию по публичной дискредитации владельца «Вагнера». При этом вряд ли руководство РФ будет угрожать олигарху, пока его наемники воюют на передовой в Украине, поскольку его отстранение нарушит позиции ВС РФ в Бахмуте Донецкой области.

Аналитики отмечают, что Москва не может легко публично сместить и заменить «повара Путина» с его должности в ЧВК, так как это частная компания. Чтобы лишить Пригожина контроля над «вагнеровцами», Кремлю пришлось бы установить контроль над боевиками, от которых российский диктатор пытается держать дистанцию.

Напомним, что олигарх пытался «продать» ГУР информацию о расположении ВС РФ в обмен на вывод ВСУ из Бахмута. В Кремле отреагировали на сообщение о контактах Пригожина с украинской разведкой.