В своем отчете аналитики ISW рассказали, что кремлевским силовикам не удалось запугать «повара Путина» и вынудить его подчиниться. Олигарх намерен продолжить борьбу с «бюрократами» в РФ, информирует «НБН».

Владелец ЧВК обвинил путинских чиновников в равнодушии к гибели россиян на войне в Украине. Также он с сарказмом заявил, что Шойгу уже больше недели находится в Бахмуте Донецкой области, отвечая на вопрос, принял ли министр его приглашение посетить самую горячую точку фронта.

Недавно Пригожин продемонстрировал свое сотрудничество с «мариупольским мясником», генерал-полковником, экс-заместителем главы Минобороны РФ Михаилом Мизинцевым, который теперь является заместителем командира «Вагнера».

Американские эксперты считают, что этого военачальника «повар Путина» видит главой оборонного ведомства России вместо Шойгу. Олигарх надеется, что решающая победа в Бахмуте откроет для него возможность заменить руководителя Минобороны РФ людьми, которые связаны с ЧВК.

Напомним, в ISW рассказали, как и когда Кремль намерен дискредитировать Пригожина.