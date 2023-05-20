Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на Алексея Резникова в Twitter.

На своем аккаунте в социальной сети действующий министр обороны Украины Алексей Резников написал о том, что украинские пилоты уже с нетерпением ждут начала обучения на истребителях F-16, так как они уже готовы поддержать своих собратьев на поле боя.

К слову, Резников также прикрепил видео, на котором он пишет письмо Санте. Тогда Резников помимо всего остального попросил истребители.

«Кажется, Дед Мороз существует» — заявил Резников. Кроме того, глава Министерства обороны Украины написал, что истребители F-16 были созданы для того, что побеждать плохих парней и теперь их время пришло.

Дискуссии о передаче истребителей для Украины ведутся уже достаточно долгое время, так как западные союзники не спешили начинать обучения пилотов. Теперь же ситуация изменилась.

Напомним, ранее мы писали о желании США и союзников передать истребители Украине.