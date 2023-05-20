Об этом пишет «НБН» со ссылкой на Генштаб ВСУ.

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины рассказали о том, что российские оккупанты и далее продолжают чинить давление на мирных жителей на временно захваченных территориях.

Так, по данным представителей ВСУ известно, что россияне продолжают проводить массовую паспортизацию, но из-за того, что большое количество местных жителей попросту отказывается от российского гражданства они начинают их запугивать.

Один из способов запугивание — это рейды. Российские оккупанты достаточно часто проводят обыски в домах мирных жителей, а также проводят перепись населения и угрожают им. В Генштабе сообщают, что местные жители, которые не принимают российские паспорта могут остаться без электроэнергии или вовсе без своего имущества. Именно такие заявления делают оккупанты.

К слову, это далеко уже не первый случай, когда оккупанты пытаются запугивать мирное население.

Ранее мы писали о том, что оккупанты перекинули “кадыровцев” в Запорожскую область.