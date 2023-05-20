Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на интервью Подоляка российской журналистке Юлии Латыниной.

Во время интервью Михаил Подоляк рассказал детали касательно будущего контрнаступления украинской армии против РФ. Так, Подоляк сообщил, что скорее всего само контрнаступление будет состоять из нескольких этапов. При этом Подоляк отметил, что в самом начале контрнаступления будет «бодание» по разным направлениям, но потом ситуация немного поменяется.

На втором или третьем этапе, по словам Михаила Подоляка события начнут очень быстро набирать оборотов и российским военным фактически будет некуда деваться. Поэтому советник главы ОПУ считает, что в таком случае бойцы Вооруженных сил Украины смогут взять в плен большое количество российских оккупантов. Также он отметил, что большое количество пленных ВСУ смогут взять тогда, когда сделают один-два серьезных прорыва на линии фронта.

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