Об этом пишет «НБН«, ссылаясь на интервью Буданова Дмитрию Комарову в рамках проекта «Год. За кадром«.

Кирилл Буданов рассказал, что после этого, Украина сможет наконец-то одержать победу над Российской Федерацией все не закончится, так как на страну ожидает много проблем. Главной проблемой Кирилл Буданов считает вопрос с реинтеграцией временно оккупированных территорий.

Главный разведчик Украины рассказал, что после победы страна получит фактически плюс три миллиона людей, которые 9 лет жили под влиянием российской пропаганды, а это люди, которые имеют совсем другое восприятие мира.

Также он отметил, что тот день, когда Украина наконец-то сможет победить Россию вскоре обязательно наступит, но это не означает, что все закончится, ведь дальше нужно очень много работать. При этом главный разведчик страны отметил, что это касается не только Украины, но и всего мира.

Стоит отметить, что ранее Буданов рассказал, сколько войск РФ задействовала в войне.