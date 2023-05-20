Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на заявление Анны Маляр в эфире национального телемарафона.

Маляр рассказала, что в последние две недели российские оккупанты активно распространяют информацию, якобы о гибели Танцуры (командующий сил ТРО),Сырского (командующий Восточным фронтом), а также о гибели Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Маляр заявляет, что с одной стороны это всего лишь очередная игра российской пропаганды, так как по ее словам нет проблемы в том, чтобы просто позвонить человеку и убедится в том что он живой.

Но все же, заместитель министра обороны Украины предлагает смотреть на ситуацию гораздо глубже. Ведь достаточно часто россияне любят распространять информацию якобы наперед. То есть, вполне возможно что это входит в планы оккупантов.

«Нет никакого сомнения в том, что оккупанты хотят уничтожить украинское военно-политическое руководство» — Маляр.

Также она отметила, что ранее оккупанты уже совершали большое количество покушений на президента Украины Владимира Зеленского, поэтому вполне возможно, что они могут пытаться убрать и кого-то с командующих.

Ранее мы писали о том, что в Генштабе отчитались о ситуации на фронте.