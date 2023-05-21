Об этом пишет «НБН» со ссылкой на «Reuters«.

В источнике говорится о том, что действующий глава украинского государства во время встречи со своим американским коллегой Джо Байденом заявил о потере контроля над Бахмутом.

Известно, что Владимиру Зеленскому задали вопрос о том, находится ли на данный момент Бахмут под контролем украинских войск. На что глава государства ответил: «Я думаю, что нет», пишет «Reuters».

Также украинский лидер сказал, что на сегодняшний день город Бахмут только в наших сердцах. Так как оккупанты фактически разрушили его полностью и в городе ничего не осталось.

В то же время, журналист одного из американских изданий отметил, что Владимир Зеленский также сказал, что оккупанты получили фактически «пустой приз». Так как в городе нет ничего, кроме большого количества мертвых оккупантов. Он полностью разрушен из-за регулярных атак российских войск.

Напомним, ранее мы писали о том, что оккупанты подтягивают дополнительные силы в Бахмут.