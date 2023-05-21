Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на слова Байдена во время пресс-конференции.

Действующий лидер США во время пресс-конференции в Хиросиме затронул тему боев за Бахмут, которые ведутся уже очень долго. Байден сказал, что сейчас об этом городе ведётся очень большое количество разговоров, но это не имеет значения, точно так же, как и информация потерян он или нет. Президент Соединённых Штатов утверждает, что самое важное в этом контексте — это то, что украинские военные смогли остановить в Бахмуте очень большое количество оккупантов, в том числе и группу «Вагнера».

Также американский лидер рассказал и о том, что за все время ведения боев за Бахмут Российская Федерация потеряла 100 тысяч человек.

О Бахмуте Байден говорил в контексте будущего контрнаступлении ВСУ и возможном участии F-16 в нем. Действующий глава Белого дома сказала, что истребители F-16 точно не будут поставлены к началу контрнаступления ВСУ. К тому же, он отметил, что Вооруженным силам Украины они не понадобятся в боях за Бахмут.

Напомним, что ранее мы писали о новом пакете военной помощи для Украины.