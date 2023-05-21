Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на заявление президента Украины.

Глава Украинского государства рассказал, что хочет провести саммит формулы мира в июле текущего года. Как раз тогда, как сказал Зеленский будет 500 дней с начала полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину, что очень символично.

Кроме того, украинский президент пригласил глав стран «Большой семерки» присоединиться к формуле мира, для того, чтобы поскорее закончить войну, которую начала Россия.

Помимо этого Владимир Зеленский также рассказал, что формула мира была разработана таким образом, что каждый ее пункт был поддержан резолюциям ООН. Поэтому каждый может выбрать тот пункт, в котором может оказать поддержку Украине.

К слову, эти планы Зеленский озвучил во время своего выступления на саммите «Большой семерки».

Отметим, что ранее мы писали о том, что Зеленский прибыл на саммит “Большой семерки”.