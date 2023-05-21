Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на Офис президента.

Украинский президент Владимир Зеленский получил приглашение на саммит «Большой семерки» в Токио. В ходе саммита лидер государства встретился со всеми партнерами и обратился к ним лично.

Во время своего обращения украинский президент высказал благодарность дружественным странам и заявил, что благодаря партнёрам удалось достигнуть такого уровня сотрудничества, что сейчас все обращают внимание на международное право, демократию и свободу.

«В мире были попытки игнорировать и презирать то, что мы ценим. Но сейчас это невозможно. Уже сейчас наша сила растет. И каждый, кто может пожелать агрессии против демократической страны, видит, каким будет ответ.

И чем больше мы с вами сотрудничаем, тем меньше вероятность, что кто-то еще в мире пойдет безумным путем России. Но достаточно ли этого?» — сказал президент

Также примечательно, что Владимир Зеленский затронул и тему вооружения для Украины. Глава государства заявил, что дело не в том, сколько ракет есть у нас, а в том, сколько есть систем противовоздушной обороны. Так как именно они помогают сохранять жизни

Стоит отметить, что ранее мы писали о том, что Зеленский прибыл на саммит “Большой семерки” в Токио.