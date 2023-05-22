В своем микроблоге в Twitter представитель ОПУ отметил, что в тоталитарном государстве, где закручивают гайки, единственной движущей политической силой было и будет вооруженное партизанское движение, информирует «НБН».

Советник главы Офиса Зеленского заверил, что наша страна с интересом наблюдает за событиями и изучает ситуацию в российском регионе, однако не имеет к ним отношения.

Чиновник добавил, что танки «продаются в любом военторге РФ», а подпольные отряды партизан состоят из граждан страны-агрессора.

Как сообщалось, пресс-секретарь лидера россиян Дмитрий Песков высказался о происходящем в Белгородской области. Спикер диктатора назвал цель «вторжения украинских диверсантов».