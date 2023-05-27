Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Так, согласно сводкам Генштаба становится известно, что за прошлые сутки бойцы Вооруженных сил Украины смогли уничтожить 480 российских оккупантов, а также несколько единиц техники. Среди этой техники оказались три танка и 22 артиллерийские системы.

Так, если верить обновленным данным, то сейчас количество погибших на войне против Украины оккупантов составляет более чем 206 тысяч человек. Кроме того российские войска также потеряли множество техники, а именно 3800 танков, более 7 тысяч боевых бронированных машин, более 3400 артиллерийских систем и многое другое.

Отметим, что российские войска фактически ежедневно теряют большое количество людей, а также собственную технику.

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