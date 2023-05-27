Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на «База«.

По предварительным данным известно, что беспилотный летательный аппарат сбросил взрывное устройство на здание Министерства внутренних дел в Белгородской области. Сообщается, что под ударом оказался миграционный отдел. Данный случай произошёл на территории поселка Майский, как мы ранее уже упомянули — это Белгородская область.

Кроме того, СМИ пишут о том, что после взрывов на месте работают разные экстренные службы. Кто именно виноват в подрыве здания МВД в поселке Майский на данный момент неизвестно.

Также стоит отметить, что 26 мая в Белгородской области беспилотник также сбросил взрывное устройство на еще один объект. Им стало здание «Газпрома» на Белгородщине.

Стоит отметить, что подобные случаи довольно часто случаются на территории Российской Федерации. Местные власти в свою очередь во всем пытаются обвинить украинскую сторону.

Напомним, ранее мы писали о прорыве в Белгородскую область.