Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на заявление Юрия Игната в эфире телеканала «Київ 24».

Во время телеэфира спикер Воздушных сил Украины рассказал о том, что к сбитию дронов-камикадзе «Шахед», которыми Россия атаковала украинскую территорию этой ночью была причастна украинская авиация.

Игнат отмечает, что МиГ-29 и Су-27 не могут обеспечить 100% защиты для украинского неба, но все же пилоты помогают зенитчикам сбивать вражеские ракеты и БПЛА.

Спикер заявил, что украинская авиация не является настолько современной и эффективной, чтобы полностью обеспечить украинское небо, хотя этого очень сильно хочется. Поэтому, по словам Игната, Украине крайне необходимы F-16, которые как раз таки благодаря своему современному радару и качественному вооружению могут сбивать все воздушные цели.

Также представитель Воздушных сил отметил, что летчики находятся на всех оперативных аэродромах Украины, но применяется авиации в основном только там, где не хватает нужного количества систем противовоздушной обороны.

Отметим, ранее мы писали о массированной атаке по Киеву.