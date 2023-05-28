Об этом пишет «НБН» со ссылкой на ISW.

Аналитики рассказали, что российских оккупантов, в том числе и частная военная компания «Вагнер», которая уже достаточно долгое время воюет на Бахмутском направлении приняли решение покинуть город. По данным аналитиков они выйдут из Бахмута для того, чтобы перегруппироваться и занять более удобные позиция на российско-украинском фронте.

Известно, что вместо ЧВК «Вагнер» на Бахмутское направление скорее всего зайдут силы так называемой ДНР. Если же так случится, то скорее всего интенсивность боев на данном направлении может уменьшится, а также может вовсе прекратиться вражеское наступление на линии Авдеевка-Донецк.

Примечательно, что ранее представитель Министерства обороны Украины Анна Маляр рассказала о том, что на данный момент российские оккупанты фактически не ведут целенаправленного наступления на Бахмутском направлении. Маляр сказала, что в связи с передислокацией боевые действия под Бахмутом сократились фактически до двух перестрелок.

Кроме того, нужно отметить, что заявления представителей ЧВК «Вагнер» и заявления представителей Украины касательно выхода наемников из города совпадают.

Напомним, мы также писали о том, что в Минобороны прокомментировали ситуацию на Бахмутском направлении.