Руководитель Офиса Зеленского Андрей Ермак в своем Telegram-канале признался, что его удивляет безответственность людей, которые распространяют информацию о последствиях вражеских атак в Сети ради просмотров, информирует «НБН».

По словам главы ведомства, руководство страны постоянно напоминает об угрозе публикации фото и видео работы ПВО, а также об ответственности за обнародование такого контента.

Раскритиковал чиновников, мэров и блогеров, которые продолжают сообщать перечень объектов атаки, показывать кадры с мест падения ракет и работу противовоздушной обороны, и советник Ермака Михаил Подоляк.

Представитель ОПУ отметил, что на 15 месяце полномасштабной войны с РФ не понятно, какими еще словами нужно объяснять этим людям, что распространять такую информацию запрещено.

Напомним, после атак на Украину 29 мая начальник ГУР МОУ Кирилл Буданов предупредил оккупантов о том, что ответ Украины на террор заставит их пожалеть о содеянном.