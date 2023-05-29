Аналитики ISW в своем отчете напомнили о комментарии Пригожина представителю СМИ о том, что в России государственным масс-медиа запретили любые дискуссии о ЧВК «Вагнер», информирует «НБН».

Олигарх заявил, что бюрократы РФ от такой цензуры только выиграют 1-3 месяца до момента, когда народ начнет их ненавидеть и сопротивляться. «Повар Путина» заметно переключил обсуждение неназванных официальных лиц страны-агрессора на прямое обращение к одной персоне.

Эксперты считают, что свои комментарии владелец «вагнеровцев» направил на главу Кремля, так как государственные СМИ изображают Путина, как правителя, который занимается жизнями простых граждан и небольшими инфраструктурными проектами.

В Институте изучения войны предполагают, что Пригожин «атаковал» Путина, поскольку тот не дал ему обещанную награду за «победу» в Бахмуте Донецкой области, что вызвало разочарование у олигарха.

Напомним, генерал Николай Маломуж назвал условие для ликвидации Пригожина украинскими спецслужбами.