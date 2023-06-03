Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Так, если верить данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины известно, что российские оккупанты за прошлые сутки потеряли на войне 32 артиллерийские системы. Также, помимо этого оккупанты потеряли 10 танков и 7 систем противовоздушной обороны.

Также по официальным данным Генштаба вражеские войска потеряли более полутысячи человек личного состава. Таким образом общие потери оккупантов составляют уже 209470 человек.

Украинские защитники продолжают вести боевые действия на разных направлениях российско-украинского фронта. Самыми горячими направлениями, как и ранее являются Бахмутское, Лиманское, Купянское, Марьинское. Там оккупанты пытаются продвинуться вглубь территории Украины, но бойцы Вооруженных сил не дают им прорваться.

Отметим, ранее мы писали о серии взрывов в Бердянске.