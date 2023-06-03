Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на СБУ.

Представители СБУ заявили, что в то время, когда российские оккупанты захватили большое количество территории Херсонщины чиновник, которого зовут Алексей Ванин согласился с ними работать. По крайней мере известно, что его назначили «старшим экспертом отделения бухгалтерских и финансово-аналитических экспертиз экспертно-криминалистического центра». То есть, ли говорить простыми словами, то коллаборант был ответственен за поддельные экспертизы о фейковой деятельности украинских предприятий.

Также известно, что пребывая на данной должности предатель ездил в столицу Российской Федерации — Москву. Якобы на курс «повышения квалификации».

После освобождения областного центра фигурант сначала «залег на дно», а затем снова устроился в местную Херсонскую ОВА.

Мы также писали, что ранее в СБУ рассказали, что грозит украинцам за трансляцию работы ПВО.