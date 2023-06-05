Об этом пишет «НБН» со ссылкой на соцсети президента Украины.

Глава государства после встречи сказал, что в ходе визита стороны обсудили «важные актуальные вопросы: ожидания Украины от Вильнюсского саммита НАТО, продвижение украинской формулы мира и подготовки Глобального саммита по ее реализации, Лондонскую международную конференцию по восстановлению Украины».

Кроме того, лидер Украинского государства отдельно поблагодарил Великобританию за столь серьезную поддержку, которую страна оказывает фактически с самого начала полномасштабного вторжения России в Украину. Также Зеленский отметил, что совсем недавно он провел разговор с действующим премьер-министром Британии Риши Сунаком. В ходе этих переговоров был прямой диалог и таким образом сторонам удалось достигнуть очень важных, как сказал Зеленский, договоренностей.

Напомним, ранее Зеленский сказал сколько Patriot нужно Украине.