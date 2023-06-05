Как информирует «НБН», в интервью Reuters Дмитрий Кулеба заявил, что по состоянию на сегодняшний день наша страна имеет достаточно оружия для того, чтобы начать контрнаступательные действия против войск России. А наша победа предоставит стране возможность стать полноправными членами Североатлантического Альянса.

Как известно, Вооруженные силы Украины уже на протяжении нескольких месяцев готовятся к будущему штурму с целью возвращения оккупированных территорий. Украинские защитники используют для этого танки, бронированные машины, а также артиллерийские системы, которые получили от союзников из Запада.

При этом Кулеба не стал отвечать на вопрос о том, началось ли уже контрнаступление защитников Украины. Согласно его словам, самым важным является не то, когда именно оно стартует, но то, чтобы оно завершилось победой нашей страны, что даст Киеву возможность быть членом Организации Североатлантического договора.

Напомним, ранее глава Минобороны Украины Резников сделал заявление о том, будут ли украинские защитники применять истребители F-16 во время контрнаступления.