Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на пресс-службу МВД.

Глава Министерства внутренних дел рассказал о том, что на данный момент на территории Херсонской области являются подтопленными 24 населенных пунктов, более тысячи человек уже были эвакуированы из них. Помимо этого стоит отметить, что на этом эвакуация не заканчивается, ведь вода будет подниматься еще сутки.

Также Игорь Клименко заявил, что на территории Херсонской области развернули несколько пунктов временного пребывания перед эвакуацией в другие места.

«Российские оккупанты даже после сегодняшнего террористического акта продолжают обстреливать территорию, где проводятся эвакуационные мероприятия. И такие обстрелы продолжаются и на данный момент» — заявил глава украинского МВД.

Также Клименко призвал местных жителей быть максимально осторожными, так как из-за воды могут подниматься различные снаряды, которые являются взрывоопасными.

Ранее в Укргидроэнерго сообщили о полном разрушении Каховской ГЭС.