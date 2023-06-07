Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на заявление Алексея Данилова.

Так, с его слов становится известно, что российские военные совершили подрыв Каховской гидроэлектростанции 6 июня по приказу российского диктатора Владимира Путина. Также секретарь СНБО заявляет, что оккупанты взорвали гидроэлектростанцию той взрывчаткой, которую они заложили заранее (по информации Данилова — осенью 2022 года).

«Команда на этот террористический акт давалась из Кремля, из кабинета Путина. На других уровнях такие указания не отдаются. Это не уровень батальона, дивизии, это не уровень даже ситуации, связанной с Шойгу» — отметил глава украинского Совбеза.

Кроме того, Алексей Данилов отметил, что оккупанты совершили подрыв Каховской из-за того, что они опасаются будущего контрнаступления Вооруженных сил Украины, но ранее украинские чиновники заявляли, что это никак не помешает украинской армии.

Ранее в ОК “Юг” рассказали о последствиях для оккупантов из-за уничтожения Каховской ГЭС.