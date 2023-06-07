Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на заявление Данилова во время интервью агентству «Reuters«.

Так, Алексей Данилов заявил, что несмотря на то, что большое количество российских пропагандистов сообщают о том, что бойцы Вооруженных сил Украины якобы уже начали свое полномасштабное контрнаступление — это не является правдой.

Помимо этого, глава Совбеза отмечает, что россияне ошибочно посчитали небольшие продвижения украинских военных за начало контрнаступления. Он заявил, что когда оно в действительности начнется, то тогда об этом все вокруг узнают.

Кроме того, глава Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов прокомментировал заявления западных СМИ о том, что возможно, Россия непричастна к подрыву Каховской гидроэлектростанции. Данилов заявил, что такие высказывания являются неправдивыми.

Отметим, ранее в Генштабе рассказали по какой причине оккупанты подорвали ГЭС.