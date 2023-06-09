Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на отчет ISW.

Так, известно, что в отчете Института изучения войны говорится о том, что только за последние сутки бойцы Вооруженных сил Украины провели контрнаступательные действия как минимум на трех участках фронта.

Представители Сил обороны Украины чуть ранее говорили о том, что бойцы ВСУ на Бахмутском направлении переходят от оборонных действий к атакующим. Подобного мнения придерживаются и аналитики ISW. К слову, известно, что на данный момент воины ВСУ в некоторых местах продвинулись на сотни метров.

Также, по сообщениям аналитиков известно, что украинские бойцы ведут и некое контрнаступление на Запорожской направлении. Правда там считают, что оно является довольно ограниченным.

Отметим, что в Министерстве обороны РФ говорили о том, что в некоторых местах украинские военные бойцы перешли к контрнаступлению. Подобное рассказывали и местные военные корреспонденты.

Напомним, ранее западніе источники сообщали о начале контрнаступления ВСУ.