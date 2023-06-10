Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на президента Украины.

Так, Владимир Зеленский заявил, что контрнаступательные и оборонные действия происходят в Украине прямо сейчас, только на какой стадии он сказать не может.

Помимо этого президент Зеленский рассказал, что верить нужно исключительно украинским военным, а не каким-либо телеграм-каналам или же тем более самому кремлевскому диктатору Путину, который также высказывался по поводу атак ВСУ.

«Интересно, что Путин сказал о нашем контрнаступлении. Важно, что Россия чувствует это всегда, что им недолго осталось, по моему мнению. Считаю, что мы обязательно все это будем чувствовать» — отмечает президент Украины.

Помимо этого стоит отметить, что Зеленский также поддерживает общение с украинскими военными. В пример он привел: Сырского, Тарнавского, Наева, Залужного и Москалева. По его словам — все настроены положительно.

Напомним, ранее мы писали о визите Трюдо в Украину.