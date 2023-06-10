Об этом пишет «НБН» со ссылкой на ISW.

В очередном отчете Института изучения войны говорится о том, что на данный момент украинские военные продолжают вести контрнаступательные действия, как минимум на четырех участках фронта. Там сообщают, что Силам обороны удалось достичь определенных успехов в боях за Бахмут, а также на других участках фронта на Запорожском и Донецком направлениях.

Помимо этого стоит отметить, что представители украинского Минобороны рассказали о том, что в некоторых местах на Бахмутском направлении бойцам ВСУ удалось продвинуться более чем на 1 километр.

«Украинские силы также продолжили наземные атаки на западе Запорожской области в ночь с 8 на 9 июня и днем 9 июня, и российский источник предположил, что украинские силы достигли определенных успехов во время этих атак» — говорится в отчете ISW.

Ранее мы писали о ситуации на Запорожском направлении.