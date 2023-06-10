Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на «Европейская правда«.

В источнике говорится о том, что действующий вице-премьер-министр Венгрии Жолт Шемьен отреагировал на то, что украинское Министерство иностранных дел вызвало временного поверенного Венгрии для объяснения ситуации с освобождением украинских военнопленных.

Заместитель премьер-министра Орбана Шемьен отметил, что украинская сторона должна была поблагодарить венгерское правительство за то, что они помогли с освобождением бойцов ВСУ из российского плена.

«Одиннадцать закарпатцев уже не военнопленные в Венгрии, а свободные люди. Будь я представителем Украины, я бы сказал спасибо за это» — заявил вице-премьер-министр Венгрии Жолт Шемьен

Отметим, что по официальным заявлениям венгерского правительства в ходе освобождения граждан Украины из российского плена участие брали представители РПЦ.

К слову, ранее в украинском МИД высказались по этому поводу.