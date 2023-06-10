Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на заместителя Министра обороны Владимира Гаврилова.

Так, с его слов становится известно, что Вильнюсский саммит НАТО который должен состоятся уже очень скоро может сказаться достаточно позитивно на Украине. По словам представителя украинского оборонного ведомства, страны Североатлантического альянса могут предоставить Украине алгоритм для вступления в НАТО.

В то же время он упомянул, что несмотря на то, что механизм по вступлению в НАТО является достаточно сложным, а также что некоторые страны теоретически могут наложить право вето Украина все равно должна получить ответ.

Помимо этого Владимир Гаврилов отмечает, что уже на данный момент присутствуют все признаки того, что Украина может получить то, что хочет. Также он заявил, что скорее всего, после окончания войны и прохождения всех нужных процедур пройдет 1-2 года и Украина обязательно станет членом НАТО.

Напомним, ранее у Генсека НАТО ответили на вопрос о вступлении Украины в альянс.